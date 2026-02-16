Residentes bolivianos en México envían emotiva carta a la familia de Leo Rosas

La comunidad de residentes bolivianos en México hizo llegar una sentida carta de condolencias a la familia de Leo Rosas, destacando el legado artístico y humano que deja el intérprete cruceño tras su partida.

En el mensaje, los compatriotas expresaron el profundo dolor que embarga no solo a Santa Cruz, sino a todo el país. “La vida de Leo toda la ciudad, toda Bolivia la conoce. Nos deja un hueco inmenso, prácticamente irreemplazable”, señaló el artista Jireh Johnson.

Los bolivianos radicados en territorio mexicano resaltaron que el artista fue “una de las pocas perlas que ha ofrecido esta ciudad”, subrayando su calidad como ser humano, como cruceño y como intérprete.

Recordaron además que su talento logró traspasar fronteras, conquistando escenarios no solo a nivel nacional, sino también internacional, especialmente en México, donde cosechó una importante muestra de cariño.

La carta fue enviada en medio de un sentimiento “desgarrador”, según manifestaron, y llegó a manos de allegados como un gesto colectivo de solidaridad y afecto. “El cariño hacia Leo es tan profundo que quisimos hacer llegar este mensaje. Solo fuimos un puente de todo el sentimiento”, indicaron.

En el cierre de la carta, los residentes bolivianos en México expresaron: “Descanse en paz, querido amigo. Dejas una huella imborrable y un vacío enorme en todo el país. Nos unimos a su dolor y elevamos nuestras oraciones por su descanso eterno. Reciban un abrazo lleno de cariño y luz de parte de los residentes bolivianos en México”.

