Con el inicio de la Cuaresma llega una de las dudas más comunes entre los fieles: ¿se puede o no comer carne el Miércoles de Ceniza? Esta fecha marca el comienzo de un tiempo de reflexión para millones de creyentes y está acompañada de prácticas que buscan promover la sencillez y la disciplina espiritual.

Durante esta jornada, la tradición invita a vivir un día de recogimiento. Muchas personas acuden a los templos para recibir la ceniza como símbolo de renovación personal. Además de este gesto, la alimentación también forma parte del sentido espiritual del día.

De acuerdo con la Iglesia Católica, el Miércoles de Ceniza es una jornada en la que se pide ayuno y abstinencia de carne. Esta norma, respaldada por orientaciones del Vaticano, busca que los fieles compartan un acto común de penitencia. Por ello, tradicionalmente se evita el consumo de carne roja o de ave durante el día.

La abstinencia aplica a mayores de 14 años, mientras que el ayuno se recomienda a adultos dentro de ciertos rangos de edad. Más allá de la regla, el objetivo principal es recordar el valor de la moderación y la preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

Así, evitar la carne en esta fecha no es solo una costumbre, sino un gesto simbólico que invita a reflexionar, fortalecer la fe y vivir el inicio de la Cuaresma con mayor conciencia personal.

Con el inicio de la Cuaresma, comunidades enteras se preparan para semanas de reflexión y encuentros religiosos. Es un periodo que invita a bajar el ritmo, revisar prioridades y vivir con mayor intención, reforzando valores como la empatía y el compromiso personal.



