“Salgan del agua”: un yacaré apareció en medio de una playa y todos salieron corriendo

Lo que parecía una tarde tranquila de sol y río terminó en susto. Un yacaré de aproximadamente dos metros sorprendió a los bañistas al aparecer flotando cerca de la orilla, generando momentos de tensión y una rápida evacuación preventiva.

El hecho ocurrió este martes, cerca de las 17, en el balneario Balneario La Florida, a orillas del Río Paraná, durante el cierre del fin de semana largo de Carnaval.

Ante la situación, las autoridades decidieron no intervenir directamente y aguardaron a que el animal se alejara por sus propios medios.

Susto en el agua y salida urgente

Según relataron testigos, el reptil fue visto flotando con parte del cuerpo fuera del agua, a pocos metros de la costa.

Al principio, muchos pensaron que se trataba de un tronco o una tortuga. Pero cuando notaron sus movimientos, la alarma se encendió.

De inmediato, dieron aviso al guardavidas y comenzaron a pedirle a la gente que saliera del agua.

“Mi papá dijo que era un yacaré, pero parecía un tronco. Le avisé al guardavidas y no me creía. Empezamos a decirle a la gente que saliera”, contó uno de los jóvenes que presenció la escena.

En cuestión de minutos, decenas de personas abandonaron el río y buscaron refugio en la arena.

Entre el miedo y la curiosidad

Tras el impacto inicial, el miedo dio paso a la curiosidad.

Mientras algunos se alejaban del lugar, otros se acercaron con sus celulares para sacar fotos y grabar videos. El yacaré, en tanto, permanecía tranquilo, observando desde el agua sin mostrar signos de agresividad.

La escena se volvió viral entre los presentes y rápidamente circuló en redes sociales.

Por qué no lo retiraron

Tras el aviso, llegaron efectivos de la Brigada Ecológica y del Destacamento 23, quienes montaron un operativo preventivo en la zona.

Desde el equipo explicaron que no se intervino porque:

El animal no mostró conductas agresivas

Se encontraba en su hábitat natural

No representaba una amenaza inmediata

La estrategia fue cerrar el balneario y reducir la actividad humana para facilitar que el reptil se retirara solo durante la noche.

“Fue de golpe, nadie lo esperaba”

En diálogo con Telenoche por la señal de El Tres, un testigo resumió el momento:

“Apareció de golpe, avisaron que salieran del agua. Era grande y la gente se asustó”.

Vuelven las actividades, pero con precaución

Desde el balneario confirmaron que este miércoles abrirán con normalidad desde las 9 de la mañana.

Sin embargo, recomendaron a los visitantes:

Respetar las indicaciones del personal

Evitar ingresar al agua ante cualquier alerta

Reportar inmediatamente la presencia de fauna silvestre

Una tarde que nadie olvidará

Lo que comenzó como una jornada de descanso terminó convirtiéndose en una anécdota inolvidable.

En segundos, la calma se transformó en tensión, recordando que, incluso en plena ciudad, la naturaleza puede aparecer cuando menos se la espera.

