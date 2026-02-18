“Solo quiero más tiempo con él”: Esposa de Runny Callaú pide ayuda para llevarlo a Brasil

El reconocido rescatista voluntario Runny Callaú atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) el 10 de mayo de 2021, quedó con severas secuelas que hoy requieren tratamiento especializado y un alto costo económico que su familia ya no puede sostener.

Su esposa, Mary Luz Farfán, ha estado al frente del cuidado diario, enfrentando una situación compleja que incluye problemas renales severos, hipertensión, apnea del sueño y deterioro significativo de la visión.

Runny quedó con daño renal avanzado, lo que ha elevado peligrosamente sus niveles de creatinina y urea. Además, sufre de apnea del sueño, lo que obliga a su esposa a levantarse varias veces cada noche para asistirlo cuando presenta dificultades respiratorias.

A esto se suma una diarrea crónica que actualmente está siendo evaluada por un gastroenterólogo, así como incontinencia urinaria y dependencia total para movilizarse.

“El sobrellevar todas las secuelas es un alto costo. Requiere medicamentos permanentes, suplementos, controles médicos y movilización constante”, explicó su esposa.

La familia gestiona un viaje a Brasil, donde esperan que especialistas puedan evaluar integralmente su estado de salud. Runny ya cuenta con el carné del Sistema Único de Salud (SUS) brasileño y están a la espera de la fecha para ser atendido por un nefrólogo.

El objetivo no solo es mejorar su calidad de vida, sino también evaluar la posibilidad de ingresar a una lista de trasplante renal, ya que la diálisis —según los médicos— no sería una solución permanente.

Sin embargo, el traslado, la estadía y la dieta especial que requiere implican gastos elevados que la familia no puede cubrir sin ayuda solidaria.

Runny Callaú fue durante años un destacado miembro de FUNSAR, participando en rescates en Santa Cruz y a nivel nacional. Hoy, quien salvó cientos de vidas necesita el respaldo de la población.

“Él fue un hombre fuerte, activo, siempre ayudando a otros. Hoy necesita que lo ayudemos a él”, dijo su esposa, conteniendo las lágrimas.

La familia habilitó el número 78550148 para que las personas que puedan colaborar se comuniquen.

“Sabemos que será un gasto grande, pero es una oportunidad para prolongar su vida. Yo solo quiero más tiempo con él”, expresó conmovida.

