Viajes desde la Terminal de Buses de Cochabamba se desarrollan con normalidad

Los viajes desde la Terminal de Buses de Cochabamba se realizan con normalidad tanto hacia el Oriente como hacia el Occidente del país, según informó el área de informaciones del recinto. La atención al público se mantiene en su horario habitual, desde las 04:00 hasta la medianoche.

No obstante, se recomendó a los conductores y pasajeros circular con precaución en la carretera hacia el Occidente, debido a los trabajos de limpieza que continúan tras el derrumbe de rocas registrado el pasado lunes, que afectó temporalmente la transitabilidad en la vía.

Desde la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se informó que las obras de reconstrucción de la plataforma en el tramo Llavini–Bombeo se retomarán el 19 de febrero y se prolongarán hasta el 30 de abril. Durante ese periodo se aplicará una restricción vehicular entre las 09:00 y las 17:00, con el objetivo de facilitar el avance de los trabajos.

Pese a estas medidas, la venta de pasajes se desarrolla con total normalidad en la Terminal de Buses. Los operadores de las empresas de transporte prevén que la afluencia de viajeros aumente en los próximos días, ante la llegada de visitantes del interior y del exterior del país por el Corso de Corsos, que se realizará el sábado 21 de febrero.

Mira la programación en Red Uno Play