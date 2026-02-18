Ríos de La Paz se mantienen en alerta amarilla tras lluvia de cuatro horas

Tras las lluvias registradas entre las 02:00 y las 06:00 de la mañana de este miércoles, el nivel de los ríos en el municipio de La Paz presentó un leve incremento, aunque sin afectaciones de consideración, así lo informó el analista técnico Benjamín Aruni, quien detalló la situación hidrológica actual.

“Inicialmente ha habido una lluvia de 2 de la mañana hasta las 6, ha durado cuatro horas. Ha sido de intensidad débil, en algunos momentos moderada, pero ha habido un leve incremento en los ríos. En este momento estamos en nivel de alerta amarilla en todos los ríos”, explicó el técnico de la Unidad de Sistema de Alerta Temprana (SAT).

De acuerdo con el reporte técnico, el comportamiento climático se mantendrá en los próximos días con precipitaciones intermitentes.

Recordó que el municipio se encuentra en alerta naranja desde el lunes 9 de febrero, como medida preventiva ante la temporada de lluvias. Esta categoría implica un monitoreo constante y la activación de protocolos de prevención ante posibles emergencias.

Pese a la persistencia de precipitaciones, la lluvia registrada en las últimas horas fue considerada de baja intensidad, por lo que no se reportó un incremento significativo en el caudal de los ríos paceños.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente y recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en sectores cercanos a riberas y zonas consideradas de riesgo, ante la probabilidad de nuevas lluvias durante el fin de semana.

“Se tendrá el mismo comportamiento el día de hoy y mañana (jueves), con lluvias dispersas; tiende a mejorar el viernes un poco, pero el fin de semana volvemos a las lluvias. Nos mantenemos en alerta amarilla”, precisó Aruni.

Mira la programación en Red Uno Play