Una jornada de esquí terminó en tragedia en el norte de Italia, cuando una avalancha descendió con fuerza hacia un grupo de deportistas que se encontraba en una zona de montaña. El hecho generó una rápida movilización de equipos de emergencia y encendió nuevamente las alertas por el riesgo en áreas nevadas.

El alud ocurrió en cercanías de Courmayeur, una zona muy visitada por esquiadores. Según los primeros reportes, varias personas quedaron atrapadas por la nieve, lo que obligó a rescatistas a trabajar contrarreloj para ubicar a los afectados y brindar asistencia médica en el lugar.

De acuerdo con información difundida por EFE, el saldo del accidente es de dos personas fallecidas y varios heridos que fueron trasladados a centros de salud. Las tareas de búsqueda incluyeron personal especializado, helicópteros y perros entrenados para localizar a posibles víctimas.

Las autoridades de la región de Valle de Aosta recordaron que las condiciones climáticas recientes aumentaron la inestabilidad de la nieve. Por ello, pidieron a deportistas y turistas extremar precauciones y respetar las advertencias vigentes para evitar nuevos incidentes en la montaña.



