Seguridad jurídica y reglas previsibles son clave para impulsar la estabilidad económica

La seguridad jurídica es una condición esencial para que un país pueda generar emprendimiento, atraer inversiones y consolidar estabilidad económica. Cuando las reglas son claras y previsibles, los ciudadanos y empresarios pueden tomar decisiones a largo plazo sin temor a cambios abruptos o arbitrariedades.

Joaquín Vásquez, director de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que:

“Es muy importante que al momento de construir regulaciones se pueda generar esa certeza. ¿Qué pasa si yo cumplo, qué pasa si yo no cumplo? Eso va a fomentar una estabilidad económica”.

La respuesta está en la previsibilidad. Un emprendedor necesita saber cuáles son sus obligaciones, cuáles son las consecuencias de incumplirlas y qué protección tendrá si actúa conforme a la ley.

Vásquez añade:

“Si generamos un colchón legal que permita a la gente a traer su dinero, arriesgarse por este país, invertir desde el extranjero acá, va a generar un ecosistema económico en el cual la gente incluso va a poder predecir y calcular cuánto generará de utilidad. Eso genera estabilidad económica. (Por el contrario) La inseguridad jurídica, la inestabilidad en el tema sancionatorio, la corrupción genera justamente la inestabilidad económica”, explica el académico.

En otras palabras, es riesgoso invertir en un país donde las condiciones cambian constantemente. Las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, son decisiones de largo plazo que requieren certidumbre.

Desde la doctrina jurídica, la seguridad jurídica es un principio fundamental que garantiza la certeza y previsibilidad del derecho. Implica normas claras, estables y aplicadas de manera uniforme. El jurista Hans Kelsen, jurista y filósofo austríaco, sostuvo que el derecho debe ser coherente y predecible para que los ciudadanos confíen en él y en las instituciones.

Por su parte, Gustav Radbruch (jurista alemán especializado en filosofía del derecho) advirtió que la seguridad jurídica debe equilibrarse con la justicia, evitando que la estabilidad normativa se convierta en un instrumento de arbitrariedad.

En el ámbito económico, autores como Douglas North han demostrado que las instituciones que protegen los derechos de propiedad y aseguran el cumplimiento de contratos son determinantes para el crecimiento. Cuando existe incertidumbre, por ejemplo, la validez de un contrato o la aplicación de una norma tributaria, el costo de invertir aumenta y el emprendimiento se frena.

Por ello, Vásquez enfatiza la necesidad de ajustes estructurales:

“Entonces, necesitamos nosotros como país visitar de vuelta nuestras regulaciones para poder ponerlas al alcance de todos. Un sistema tributario sencillo, un sistema administrativo municipal un esquema no solamente de permisos, sino también de podemos decir sanciones previsibles, justas, directas y poco burocráticas, va a permitir justamente que la gente pueda prever el cumplimiento de todas las regulaciones que existen”.

Esto implica simplificar normas, reducir contradicciones y facilitar su comprensión. Un sistema tributario complejo o cambiante desalienta la formalidad; en cambio, reglas sencillas y estables incentivan la creación de empresas. La previsibilidad reduce riesgos, disminuye costos de transacción y fortalece la competitividad.

En Bolivia, la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la seguridad jurídica como protección frente a la arbitrariedad. Sin embargo, desafíos como la inestabilidad normativa, la percepción de politización judicial y la falta de coherencia legislativa debilitan la confianza en el sistema.

Vásquez resume el concepto con precisión: “Seguridad jurídica es poder entender y prever lo que me va a pasar si cumplo y lo que me va a pasar si no cumplo, esa certeza, esa seguridad”. La certeza es la base sobre la cual se construyen los proyectos productivos, se generan empleos y se consolida el crecimiento.

La seguridad jurídica es mucho más que un principio legal, permite que el emprendimiento florezca y que la economía se estabilice.



