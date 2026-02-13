La inteligencia artificial potencia la lectura comprensiva y el desarrollo académico en la era digital

La lectura comprensiva en los estudiantes es una de las competencias más determinantes para su desarrollo académico, social y personal, mucho más cuando se expone a la sobreinformación digital y el avance acelerado de la tecnología. Leer con profundidad no solo implica decodificar palabras, sino interpretar, reflexionar, contrastar ideas y construir conocimiento significativo.

Promover hábitos de lectura es una estrategia clave para formar ciudadanos críticos, empáticos y capaces de participar activamente en la sociedad. En este escenario, la inteligencia artificial (IA) emerge como un apoyo estratégico, pero no como un sustituto del pensamiento humano.

Mario Ariel Quispe, jefe de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), afirma que: “La IA llegó para quedarse, no se puede negar su existencia ni mucho menos su uso por parte de estudiantes, docentes, directivos. En el ámbito educativo, desde los niveles básicos hasta la educación de postgrado, debe asumirse a la IA como una aliada y una herramienta, más que la respuesta a cualquier solicitud, tarea o actividad de aprendizaje como es la lectura”.

Tiene bastantes ventajas en cuanto a la reducción de tiempo en labores operativas o en la planificación de procesos. Además, advierte que la IA cambia incluso el cerebro a nivel fisiológico y funcional, creando otro tipo de redes neuronales.

Roly Lázaro, administrador y gestor de bibliotecas en Unifranz, enfatiza la importancia de este proceso al señalar que: “La lectura no es solo una fuente de información; es una forma de aprender a pensar, de entender otras realidades y de desarrollar empatía”, explica Lázaro, quien destaca que leer con profundidad permite a los estudiantes ampliar su vocabulario, mejorar su expresión oral y escrita y construir una mirada crítica frente a la sobrecarga de información digital.

Estos beneficios son especialmente relevantes en jóvenes que se forman en entornos híbridos, donde lo digital convive con lo académico. En esa línea, Quispe sostiene que “La IA fortalecerá aún más la comprensión de estudiantes en temas que no quedaron muy claros”.

Diversos estudios respaldan esta visión complementaria. La IA actúa como recurso tecnológico clave en la comprensión lectora al generar resúmenes personalizados, responder preguntas contextuales y adaptar textos a niveles individuales, mejorando la retención hasta en un 40% en estudiantes.

Herramientas como ChatGPT, Scholarcy o NotebookLM permiten condensar textos complejos, extraer ideas principales, generar cuestionarios y ofrecer retroalimentación inmediata.

Investigaciones recientes muestran mejoras del 23% al 28% en comprensión lectora tras intervenciones con IA, destacando un estudio ecuatoriano reciente, que elevó promedios académicos de 6,63 a 8,71, así como investigaciones que evidencian una detección temprana de dificultades lectoras gracias al aprendizaje automático.

No obstante, especialistas advierten riesgos asociados al uso excesivo de estas tecnologías, como la dependencia cognitiva. Por ello, la clave está en integrar la IA con prácticas de lectura activa, reflexión crítica y acompañamiento del docente.

Así, la IA ya no es solo una herramienta de consulta, sino un socio cognitivo que funciona como andamiaje para acceder a textos complejos, dialogar con ellos, visualizarlos y hacerlos accesibles, sin reemplazar el esfuerzo intelectual del lector.

“Fomentar la lectura es clave porque fortalece el nivel cognitivo, despierta la imaginación y permite construir conocimiento con sentido”, sostiene Lázaro.

La lectura comprensiva sigue siendo el pilar del aprendizaje en jóvenes, y la inteligencia artificial, bien utilizada, puede potenciarla. La combinación equilibrada entre lectura comprensiva, profunda, pensamiento crítico y tecnología permitirá formar estudiantes autónomos, empáticos y preparados para enfrentar los desafíos de una sociedad cada vez más compleja y digital.

