Un video que se hizo viral en redes sociales explica los riesgos y daños físicos que implica ser un Therian por 24 horas. La idea de desplazarse en cuatro patas como un animal puede parecer un reto curioso o una experiencia extrema, pero desde el punto de vista anatómico, el cuerpo humano no está diseñado para soportarlo por tiempo prolongado.

El problema comienza en las muñecas

A diferencia de los animales cuadrúpedos, cuyos miembros delanteros están adaptados para cargar peso de forma constante, en el ser humano las muñecas cumplen funciones de manipulación fina, no de soporte estructural.

Los huesos del carpo, pequeños y delicados, no están preparados para recibir el impacto continuo del peso corporal, lo que podría provocar dolor intenso, inflamación e incluso lesiones.

El impacto también se traslada a los hombros

En una postura horizontal forzada, el peso del torso recae directamente sobre las extremidades superiores, generando una presión que puede afectar ligamentos y articulaciones.

Las clavículas y la articulación del hombro no están diseñadas para absorber saltos o desplazamientos repetitivos en esa posición.

La columna vertebral es otro punto crítico

El ser humano evolucionó para mantener una postura erguida; su columna funciona como una estructura vertical que distribuye el peso hacia las piernas.

Al adoptar una posición horizontal prolongada, la zona lumbar se sobrecarga, pudiendo comprimir nervios y generar contracturas o dolor severo.

Además, para mantener la vista al frente en cuatro apoyos, el cuello debe hiperextenderse, lo que puede tensar la musculatura cervical y afectar la respiración si la postura compromete la expansión normal del tórax.

En resumen, intentar vivir como un Therian durante 24 horas no transformaría al cuerpo humano en algo más ágil o salvaje; por el contrario, lo expondría a lesiones articulares, sobrecarga muscular y posibles daños en la columna.

La anatomía humana está diseñada para caminar erguidos: forzarla a lo contrario puede tener consecuencias dolorosas.

Especialistas recomiendan evitar posturas extremas o prácticas que impliquen sobrecargar articulaciones que no están biomecánicamente preparadas para soportar peso continuo, priorizando siempre el cuidado de la salud musculoesquelética.

