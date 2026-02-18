Una explosión de gas en una mina de Nigeria mata a 38 mineros

Un minero, Ibrahim Dattijo Sani, confirmó el número de víctimas en la explosión que, según él, tuvo lugar entre las 7H30 y las 8H00 de la mañana.
Treinta y ocho mineros murieron este miércoles debido a una explosión en una mina de plomo en el estado de Plateau, en el centro de Nigeria, informaron fuentes locales a AFP.
"Se ha confirmado la muerte de 38 personas y otras 27 han sido trasladadas de urgencia al hospital", declaró a AFP Aliyu Adamu Idris, un alto cargo local.
Un minero, Ibrahim Dattijo Sani, confirmó el número de víctimas en la explosión que, según él, tuvo lugar entre las 7H30 y las 8H00 de la mañana.
