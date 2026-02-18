TEMAS DE HOY:
Choque de vehículos Carnaval El Alto Vehículo encunetado

30ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Una explosión de gas en una mina de Nigeria mata a 38 mineros

Un minero, Ibrahim Dattijo Sani, confirmó el número de víctimas en la explosión que, según él, tuvo lugar entre las 7H30 y las 8H00 de la mañana.

AFP

18/02/2026 10:27

Una explosión de gas en una mina de Nigeria mata a 38 mineros. Imagen referencial archivo RR.SS.
Nigeria

Escuchar esta nota

Treinta y ocho mineros murieron este miércoles debido a una explosión en una mina de plomo en el estado de Plateau, en el centro de Nigeria, informaron fuentes locales a AFP.

"Se ha confirmado la muerte de 38 personas y otras 27 han sido trasladadas de urgencia al hospital", declaró a AFP Aliyu Adamu Idris, un alto cargo local.

Un minero, Ibrahim Dattijo Sani, confirmó el número de víctimas en la explosión que, según él, tuvo lugar entre las 7H30 y las 8H00 de la mañana.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD