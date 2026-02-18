Distribuirán 10 mil manillas para proteger a niños en el Corso de Corsos

Con el objetivo de prevenir extravíos y reducir hechos de violencia durante el Carnaval, la Alcaldía de Cochabamba anunció la distribución de 10 mil manillas de seguridad para niños en el Corso de Corsos.

La directora de Género y Generacional, Cynthia Prado, informó que como parte de las medidas de prevención se entregará manillas plastificadas y resistentes al agua, diseñadas especialmente para niños.

Explicó que las manillas serán fosforescentes en colores rosado, rojo y morado, y serán distribuidas en diferentes sectores a lo largo del recorrido del Corso.

Prado detalló que cada manilla cuenta con un espacio para colocar el nombre del niño, el nombre del padre o madre y un número de contacto de emergencia.

En caso de extravío, el procedimiento será inmediato: el personal llamará al número registrado y coordinará el reencuentro del menor con su familia.

Sostuvo que los equipos municipales estarán desplegados a lo largo del recorrido y también se habilitarán cuatro “puntos seguros”: uno al inicio del Corso, otro en la plaza Colón, un tercero en la plaza de Las Banderas y un cuarto detrás del palco principal.

Además, la población podrá acudir a efectivos policiales o a los puntos de atención ante cualquier emergencia.

Recomendaciones para las familias

La directora de Género y Generacional, recomendó a los padres no dejar solos a los niños, enseñarles el número de emergencia y asegurarse de que conozcan datos básicos como su dirección.

También se prevé asistencia ante posibles golpes de calor y apoyo especial para personas con discapacidad y adultos mayores.

Otros casos

Asimismo, indicó que durante el fin de semana y el feriado de Carnaval se atendió tres tres casos de estupro, dos casos de violación contra menores y mujeres, además de seis casos de violencia intrafamiliar.

Acotó que además se participó en dos juicios relevantes: uno por tentativa de feminicidio, que concluyó con una sentencia de 20 años de privación de libertad, y otro por violencia familiar contra niños, con una condena de tres años.

