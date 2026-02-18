“No hay lugar”: La FIFA se pronuncia tras el supuesto insulto racista de Prestianni a Vinícius

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dejó un mensaje contundente tras el supuesto insulto racista del futbolista Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, a Vinícius Jr, delantero del Real Madrid, durante el duelo de ida de los playoffs de la Champions League disputado el martes en el estadio Da Luz.

Como era de esperarse, el máximo organismo del fútbol mundial se pronunció luego de la polémica. Infantino aseguró que “no hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad”, y expresó estar “sorprendido y entristecido” por lo ocurrido.

“La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con quienes sufren racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre continuaré reiterando: ¡No al racismo! ¡No a ninguna forma de discriminación!”, publicó el dirigente.

El momento que generó controversia se dio tras el único gol del encuentro. Según la denuncia del brasileño, el extremo argentino se habría cubierto la boca con la camiseta para lanzar un agravio de tinte racista. Tras esa acusación, el árbitro activó el protocolo de la UEFA y detuvo momentáneamente el juego.

La situación tuvo una fuerte repercusión en redes sociales y medios internacionales, con múltiples respaldos públicos hacia Vinícius. Por su parte, Benfica y el propio Prestianni negaron la acusación.

