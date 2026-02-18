Policía aprehende a ciudadano venezolano por muerte de taxista en La Paz

La Policía logró la aprehensión de un ciudadano venezolano en el marco de la investigación por la muerte de un taxista de 71 años, cuyo cuerpo fue hallado en la zona de La Merced, de la ciudad de La Paz.

“La muerte de un taxista de 71 años que había fallecido en la zona de La Merced, donde se encontró su cadáver. Se realizó el procedimiento del levantamiento legal del cadáver y se realizaron las investigaciones y operaciones de inteligencia”, detalló el coronel Henry Pinto, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

Según informó la autoridad policial, el hallazgo del cadáver activó de inmediato los protocolos correspondientes.

Como resultado de las labores investigativas, se logró ubicar el celular de la víctima en manos del ciudadano venezolano.

Tras el hallazgo, el sospechoso fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia.

“El ciudadano venezolano fue aprehendido y sometido a la justicia. Se espera la imputación formal y la audiencia de medidas cautelares”, precisó Pinto.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del adulto mayor, en medio de un contexto de preocupación por hechos de inseguridad registrados en la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play