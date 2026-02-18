TEMAS DE HOY:
Policial

Bebé de ocho meses muere con signos de violencia; investigan presunto infanticidio en Los Lotes

De acuerdo con el informe preliminar, los padres intentaron explicar al personal médico que el bebé habría sido golpeado por su hermano de cinco años.

Charles Muñoz Flores

18/02/2026 12:20

Felcc investiga infanticidio en Los Lotes; padre es enviado a Palmasola por 90 días. FOTO: todopapas.

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga un caso de presunto infanticidio ocurrido en la zona de Los Lotes, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un bebé de ocho meses perdió la vida con evidentes signos de violencia.

El menor fue trasladado sin signos vitales a un centro de salud de la zona sur. De acuerdo con el informe preliminar, los padres intentaron explicar al personal médico que el bebé habría sido golpeado por su hermano de cinco años. Sin embargo, los profesionales de salud advirtieron lesiones que no correspondían a esa versión y dieron parte inmediato a la Policía.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue para el examen médico forense, que determinó que la causa de muerte fue violenta. El informe reveló múltiples golpes en la cabeza y en distintas partes del cuerpo.

Ante estos indicios, la Policía procedió a la aprehensión de ambos progenitores. Tras la audiencia de medidas cautelares, el padre, de 34 años, fue enviado con detención preventiva por 90 días al penal de Palmasola, imputado por el delito de infanticidio.

En tanto, la madre fue beneficiada con medidas sustitutivas a la detención preventiva, debido a que tiene otros menores bajo su responsabilidad. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho.

 

