Investigan hallazgo de un hombre sin vida junto a su hijo de cuatro años

La trágica búsqueda de J. P. B. M., un niño de 4 años reportado como desaparecido, culminó con el hallazgo de su cuerpo junto al de su padre, un hombre de 47 años, en la zona de Carcaje este viernes. Aunque los cuerpos fueron encontrados cerca del vehículo del padre en un barranco, lo que inicialmente sugirió un accidente de tránsito, se habla de un posible infanticidio seguido de suicidio.

El macabro hallazgo se produce luego de que el menor y su padre desaparecieran la tarde del jueves 18 de septiembre, el mismo día en que los padres se habían reunido por la mañana para tratar asuntos de su divorcio.

Indicios apuntan a un doble crimen

Fuentes policiales informaron que durante la inspección ocular en el lugar del hallazgo, los investigadores encontraron aparentemente un envase de plástico que contendría veneno. Este indicio refuerza la hipótesis de la familia materna del menor, que desde un inicio apuntó a un desenlace fatal orquestado por el padre.

La hermana de 12 años del niño relató que el hombre se llevó al menor diciéndole que lo llevaría al parque. Poco después de la desaparición, el sujeto habría llamado a la madre amenazándola con matarse.

Actualmente, el caso está siendo investigado por la unidad de Tránsito, debido a la presunción inicial de un accidente vehicular.

Los cuerpos de padre e hijo fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la realización de la autopsia, cuyo informe determinará la causa exacta de las muertes y será clave para la investigación. Una vez finalizados los procedimientos forenses, los cuerpos fueron recogidos por los familiares para ser velados en sus domicilios.

Mira la programación en Red Uno Play