¡Hay feriado este lunes! ¿Qué departamento tendrá un largo fin de semana?

Este lunes 29 de septiembre, el departamento de Chuquisaca vivirá una jornada de feriado departamental, esto en cumplimiento al Decreto Supremo 5328, que dispone la suspensión de actividades en instituciones públicas y privadas por el Bicentenario de Bolivia.

Chuquisaca conmemora los 487 años de fundación de la Villa de La Plata, hoy Sucre y se tiene previsto el desarrollo de diferentes actos protocolares para realzar la importancia de esta fecha.

“Este 29 de septiembre, que cae el lunes, será feriado departamental excepcional en Chuquisaca, solo por esta gestión, en el marco del Bicentenario”, informó delegado presidencial, Martín Maturano.

El Decreto Supremo 5328 fue aprobado el 5 de febrero de este año, y tiene la finalidad de resaltar hechos históricos memorables y trascendentales en la lucha por la independencia de Bolivia.

Como parte de los actos conmemorativos, se prevé el desarrollo de desfiles, celebraciones religiosas y una sesión de honor, además de la entrega de reconocimientos a personalidades destacades del departamento.

