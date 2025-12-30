TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Confirmado! Máximo Mamani es refuerzo de Always Ready

Andrés Costa presidente del club paceño confirmó a la Red Uno, que el mediocampista ofensivo llega a la Banda Roja y se sumará al plantel para iniciar la pretemporada.

Martin Suarez Vargas

30/12/2025 10:23

Máximo Mamani, nuevo refuerzo de Always Ready. Foto: Internet.
Bolivia.

El presidente de Always Ready, Andrés Costa, confirmó a la Red Uno de Bolivia la incorporación de Máximo Mamani como nuevo refuerzo del club alteño para la próxima temporada.

“Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo tanto con Vélez como con el jugador. Ahora esperamos su llegada el 7 de enero para que comience la pretemporada con el equipo”, señaló el titular de la institución.

Según explicó Costa, el futbolista arribará a préstamo desde Vélez Sarsfield con el objetivo de reforzar al plantel en la Copa Libertadores.

“Máximo Mamani llega con la intención de hacer una buena Copa Libertadores y seguir creciendo. Conocemos la calidad de futbolista que es y estamos muy conformes”, agregó.

Mamani permanecerá durante toda la temporada en Always Ready. El mediocampista, que se encuentra en proceso de naturalización para representar a Bolivia, se convierte así en uno de los refuerzos destacados de la Banda Roja del Alto.

