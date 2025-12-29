¡Hincha de la Verde, atención! Comienza la cuenta regresiva para adquirir entradas al repechaje

La FIFA informó mediante su página oficial que los aficionados podrán comprar entradas para los encuentros del repechaje clasificatorio al Mundial 2026 a través de la plataforma FIFA.com/es/tickets.

Aunque aún no se conocen los detalles completos sobre precios y fases de venta, la entidad mundial del fútbol señaló que esta información se dará a conocer a comienzos de 2026, incluyendo las condiciones de compra y los períodos de comercialización.

Bolivia jugará la semifinal del repechaje el 26 de marzo frente a Surinam en el estadio BBVA de Monterrey, en un partido clave que definirá el acceso a la final. En caso de avanzar, la Verde se enfrentará a Irak el 31 de marzo, en el mismo escenario, en busca de asegurar su lugar en la Copa del Mundo.

El entusiasmo entre los seguidores bolivianos es notable, ya que se trata de una histórica oportunidad de que la selección nacional participe en el Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA recordó a los hinchas que toda la información oficial sobre la venta de entradas será difundida únicamente a través de sus canales oficiales, recomendando mantenerse atentos a futuras comunicaciones.

