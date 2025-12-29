¡Más emocionante que nunca! ¿Cuál es el evento futbolístico que abre el calendario de 2026?

El deporte no se detiene. Por eso, en el primer mes del próximo año ya hay agenda para todos los futboleros, ya que se reanuda uno de los torneos más apasionantes del balompié mundial.
29/12/2025
Es la Champions League, que en sus dos últimas fechas de su nuevo formato se reanuda con emocionantes partidos por jugar, conozca cada uno de ellos.
Lunes 20 de enero
Kairat vs Club Brugge – 11:30 a.m.
Bodø/Glimt vs Manchester City – 1:45 p.m.
Villarreal vs Ajax – 4:00 p.m.
Tottenham vs Borussia Dortmund – 4:00 p.m.
Olympiacos vs Bayer Leverkusen – 4:00 p.m.
Sporting vs PSG – 4:00 p.m.
Inter vs Arsenal – 4:00 p.m.
Real Madrid vs Monaco – 4:00 p.m.
Copenhagen vs Napoli – 4:00 p.m.
Martes 21 de enero
Galatasaray vs Atlético Madrid – 1:45 p.m.
Qarabag FK vs Eintracht Frankfurt – 1:45 p.m.
Marseille vs Liverpool – 4:00 p.m.
Newcastle vs PSV – 4:00 p.m.
Slavia Praha vs Barcelona – 4:00 p.m.
Juventus vs Benfica – 4:00 p.m.
Chelsea vs Pafos – 4:00 p.m.
Bayern vs Union Saint-Gilloise – 4:00 p.m.
Atalanta vs Athletic Club – 4:00 p.m.
Martes 28 de enero – Matchday 8 of 8
Athletic Club vs Sporting – 4:00 p.m.
Liverpool vs Qarabag FK – 4:00 p.m.
Barcelona vs Copenhagen – 4:00 p.m.
Monaco vs Juventus – 4:00 p.m.
Ajax vs Olympiacos – 4:00 p.m.
PSG vs Newcastle – 4:00 p.m.
Borussia Dortmund vs Inter – 4:00 p.m.
Napoli vs Chelsea – 4:00 p.m.
Eintracht Frankfurt vs Tottenham – 4:00 p.m.
Atlético Madrid vs Bodø/Glimt – 4:00 p.m.
Bayer Leverkusen vs Villarreal – 4:00 p.m.
Arsenal vs Kairat – 4:00 p.m.
Pafos vs Slavia Praha – 4:00 p.m.
Manchester City vs Galatasaray – 4:00 p.m.
Club Brugge vs Marseille – 4:00 p.m.
Benfica vs Real Madrid – 4:00 p.m.
Union Saint-Gilloise vs Atalanta – 4:00 p.m.
PSV vs Bayern – 4:00 p.m.
