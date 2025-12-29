¡Se llevaron hasta las sábanas! Delincuentes vacían la casa de una madre soltera en Santa Cruz

Una madre soltera de tres hijos vivió un momento de terror al llegar a su domicilio y descubrir que delincuentes le robaron absolutamente todo. El hecho ocurrió en el barrio Saragoza, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Los antisociales aprovecharon que la propietaria no se encontraba en el inmueble para ingresar forzando puertas y ventanas. Una vez dentro, tuvieron tiempo suficiente para revisar cada uno de los ambientes de la vivienda.

Entre lágrimas, la mujer relató cómo encontró su casa al regresar de trabajar. “Resulta que ayer fui a vender y cuando vuelvo a casa me doy cuenta de que me vaciaron todo: mi computadora, las garrafas, hasta las sábanas se llevaron”, lamentó la víctima.

Asimismo, denunció que los delincuentes también se llevaron los pequeños ahorros que tenía guardados para sus hijos. “Mis pequeños ahorros, que eran para mis hijos, también se llevaron”, agregó con profunda tristeza.

Durante la jornada, la afectada anunció que sentará una denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), con la esperanza de que se pueda identificar a los responsables y recuperar al menos parte de lo robado.

