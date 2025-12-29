Elecciones subnacionales: revisión de documentación de candidatos concluye el 3 de enero

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que el ente electoral ha puesto en marcha la fase crítica de verificación de requisitos de todos los candidatos registrados para los comicios regionales. Este proceso de revisión exhaustiva de documentación se extenderá hasta el 3 de enero de 2026 a nivel nacional.

El desafío logístico es de gran magnitud, ya que el personal técnico de los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED) deben de validar la información de un total de 34.618 candidatos. Estos postulantes aspiran a cargos de gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales en todo el territorio boliviano.

“Cada uno de estos candidatos tiene una carpeta donde deben estar adjuntos sus requisitos legales. Lo que hace el personal del TSE es verificar minuciosamente esos documentos. El informe de cumplimiento se presentará formalmente hasta el 3 de enero”, detalló Ávila.

Un punto relevante señalado por la autoridad es la situación de algunos departamentos donde aún no se han designado vocales electorales. En estos casos específicos, el Órgano Electoral Nacional asumirá de manera directa la tarea de revisión para garantizar que el cronograma no sufra retrasos.

“Como en algunos distritos no se han designado vocales todavía, el Tribunal Supremo Electoral absorberá ese trabajo para dar continuidad al proceso”, agregó Ávila.

3 de enero: Fecha límite para la entrega de informes de revisión por parte de las comisiones técnicas.

5 de enero: Publicación del informe oficial definitivo. En esta fecha, la ciudadanía conocerá oficialmente quiénes han sido habilitados o inhabilitados para participar en la contienda electoral.

