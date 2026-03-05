Fiscalía pide detención preventiva para brasileños encontrados con sustancias ilícitas

La justicia boliviana definirá mañana la situación jurídica de los ciudadanos brasileños capturados en posesión de armas y sustancias controladas. El Ministerio Público ha formalizado la investigación tras el operativo policial que permitió la incautación de municiones de alto calibre y marihuana en un hotel cruceño.

La Dra. Delmy Guzmán, fiscal de materia, informó que “se tiene una investigación por el delito de tenencia y tráfico ilícito de arma de fuego de personas de nacionalidad brasileña”. La autoridad judicial detalló que, tras el patrullaje preventivo de Interpol, “al cacheo advierten que portan un arma de fuego” y diversos proyectiles.

Ante la gravedad del hallazgo en hotel, la representación fiscal ha tomado una postura estricta para la audiencia de mañana. Guzmán ratificó la intención del Ministerio Público al señalar que “nosotros estamos pidiendo la medida de detención preventiva” para los imputados.

La audiencia de medidas cautelares será el escenario donde se evalúen los riesgos procesales de los extranjeros, quienes ingresaron legalmente al país en 2025. Se espera que la autoridad jurisdiccional determine si los sospechosos enfrentarán el proceso en reclusión mientras se establece la procedencia del armamento incautado.

Mira la programación en Red Uno Play