Estas son las fechas y lugares de pago de la renta a partir del 2 de enero de 2026

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) anunció oficialmente el cronograma y los puntos de pago para las rentas correspondientes al mes de diciembre de 2025. Según el comunicado institucional, el operativo nacional de cancelación se activará a partir del viernes 2 de enero de 2026, garantizando que el sector pasivo del país disponga de sus haberes inmediatamente después de los feriados de fin de año.

El horario de atención en todos los puntos externos será de 08:00 a.m. a 15:00 p.m., bajo la modalidad de horario continuo.

Cronograma Detallado de Pagos en La Paz

Viernes 02 de enero (Único día o inicio)

Banca Privada: Sede Banca Privada (Av. Camacho N° 1468).

Aeronáutica: Galería "Santa Cruz" (Av. Mariscal Santa Cruz N° 1032).

Administración Pública, Cordes y Salud: Galería "Santa Cruz".

Caja Nacional de Salud: Garaje "Lorito" (Calle Colón, lado Edificio Colón).

Comunicaciones, Ferroviarios "91" y Cooperativas: Galería "Santa Cruz".

Construcción: Fed. de Constructores (San Pedro, Calle Boquerón esq. Colombia).

Ferroviarios R.A.: Caja Ferroviaria (Calle Mercado esq. Ayacucho).

Viernes 02 y Lunes 04 de enero

Municipales: Ex-Fdo. Complementario (Calle Bueno N° 585 esq. Ballivián).

Viernes 02, Lunes 04 y Martes 05 de enero

Fabril: Galería "Santa Cruz" (Av. Mariscal Santa Cruz N° 1032).

Mineros: Galería "Santa Cruz" (Av. Mariscal Santa Cruz N° 1032).

rol de pago detallado en cada departamento, los beneficiarios pueden ingresar a la página oficial de Senasir: Para conocer el, los beneficiarios pueden ingresar a la página oficial de Senasir: https://www.senasir.gob.bo/#rolDePagos

Información clave para el Rentista

Si su sector no figura en el listado anterior, el pago se efectuará en cualquier agencia habilitada del Banco Unión S.A. en todo el país.

Respecto al pago a domicilio, para los beneficiarios que cuentan con este servicio, las visitas iniciarán a partir del lunes 05 de enero de 2026.

