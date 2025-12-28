Salto tecnológico en Bolivia: Tesla y Amazon invertirán en los centros de datos de El Alto y Cochabamba

La implementación de centros digitales en Bolivia, con la llegada de Tesla y Amazon, marcarán un antes y un después en la agenda digital del país. El objetivo central será la construcción de los primeros centros de datos estatales y privados en las ciudades de El Alto y Cochabamba.

La medida se hace oficial tras la promulgación del Decreto Supremo 5509, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. Según el presidente Rodrigo Paz, la llegada de estas firmas globales posicionará a Bolivia como un nodo de gestión de información, almacenamiento y procesamiento de datos para la banca, salud y administración pública.

El decreto no solo contempla infraestructura física, sino que también libera la operación de proveedores de internet satelital de alta velocidad. Firmas como Starlink (SpaceX), OneWeb y Kuiper (Amazon) han sido habilitadas para operar en territorio nacional, con el fin de eliminar las brechas de conectividad en las zonas más remotas del país.

Para acompañar esta transformación, el Gobierno anunció una ambiciosa apuesta por la educación técnica: 10,000 becas tecnológicas: En alianza con IBM, Google, Amazon Web Services y Oracle, se capacitará a jóvenes en áreas críticas de programación y gestión.

Refuerzo educativo: Estas se suman a las 7,000 becas ya programadas por el Ministerio de Educación, sumando un total de 17,000 oportunidades de formación especializada para 2026.

“Estamos cumpliendo el sueño de insertar a Bolivia en el mapa tecnológico mundial, respaldados por las empresas más importantes del planeta”, subrayó el presidente Paz durante la presentación del Decreto Supremo en días pasados.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas.

