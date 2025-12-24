TEMAS DE HOY:
adulto mayor Evo Morales Margot Ayala

23ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¿Internet satelital en Bolivia? Esto es lo que permite el nuevo decreto y cómo impactará al país

Con la promulgación del Decreto Supremo 5509, el país habilitará servicios de empresas como Starlink, OneWeb y Kuiper. Esta medida promete transformar la salud, la educación y la atención de emergencias en las zonas más remotas del territorio nacional.

Milen Saavedra

23/12/2025 21:59

Telemedicina y rescates en tiempo real: El impacto social de la llegada de satélites de órbita baja a Bolivia
Bolivia

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz ha dado un paso decisivo hacia la modernización tecnológica de Bolivia con la emisión del Decreto Supremo 5509. Esta normativa autoriza la implementación de servicios de telecomunicaciones a través de satélites de órbita baja, situados entre 180 y 2.000 kilómetros de altitud, lo que garantiza una velocidad de internet superior y una cobertura total en el país.

Revolución en la gestión de emergencias y salud

Uno de los impactos más inmediatos de esta tecnología se verá en la seguridad ciudadana y la gestión de crisis como inundaciones e incendios.

  • Rescates eficientes: Grupos como el UUBR ya utilizan sistemas de Starlink para mantener comunicación en tiempo real entre los puntos de operaciones y los puestos de mando.

  • Conectividad remota: La tecnología permite la actualización de mapas digitales y logística en zonas donde antes no existía señal.

  • Telemedicina: El acceso a internet de alta velocidad en cualquier punto del país facilitará la atención médica remota, salvando vidas en comunidades aisladas.

 

 

El fin del rezago digital y educativo

Bolivia actualmente registra el internet más lento y caro de Latinoamérica, con apenas 10 megabits por segundo de descarga. El nuevo decreto busca romper esta brecha digital para potenciar sectores clave:

  • Educación y becas: Se ha anunciado un programa de 10.000 becas estratégicas junto a aliados como Google, Amazon e IBM. Los 10 mejores estudiantes tendrán la oportunidad de acceder a programas de SpaceX.

  • Polo tecnológico: Para febrero de 2026, se prevé el funcionamiento de un polo tecnológico en la ciudad de El Alto, enfocado en la capacitación y el desarrollo de talento boliviano.

  • Economía y Producción: Expertos aseguran que esta conectividad beneficiará a emprendimientos agrícolas e industriales al permitir un mayor acceso a aplicaciones tecnológicas avanzadas.

El presidente de la brigada parlamentaria de Santa Cruz aplaudió la medida, señalando que "estamos abriendo Bolivia al mundo", permitiendo que zonas que antes estaban olvidadas hoy tengan las mismas posibilidades de desarrollo que las grandes ciudades.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD