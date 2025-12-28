El final del año ha traído consigo no solo festividades, sino también rumores sobre un posible vínculo sentimental entre Christian Pulisic y Sydney Sweeney. La noticia, que comenzó a circular en Italia, se popularizó tras una publicación en Instagram de la cuenta DNA Bomber, generando comentarios, memes y debates en distintas redes sociales. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido la información.

En Italia, la posible relación ha despertado curiosidad y entusiasmo entre los aficionados, mientras que en Estados Unidos la atención mediática se ha centrado más en la carrera y la vida pública de Sweeney. Según fuentes cercanas, la actriz ha recibido propuestas de varios futbolistas de la Premier League, todas rechazadas con cortesía, reflejando su decisión de no involucrarse por fama o exposición.

Christian Pulisic, conocido como “Captain America”, se ha consolidado como figura clave del AC Milan y de la selección de Estados Unidos bajo la dirección de Mauricio Pochettino. Desde sus inicios en el Borussia Dortmund hasta su paso por Chelsea y su actual desempeño en Italia, Pulisic mantiene un alto perfil internacional. En cuanto a su vida privada, fue vinculado en 2024 con la golfista Alexa Melton, relación que concluyó a mediados de año.

Por su parte, Sydney Sweeney ha ganado reconocimiento mundial por su trabajo en series como Euphoria y The White Lotus. La actriz, de 27 años, también ha enfrentado controversias en Estados Unidos relacionadas con su representación en medios y campañas publicitarias. Tras su ruptura con el productor Jonathan Davino, Sweeney ha sido vista en eventos junto al empresario musical Scooter Braun, sin que exista confirmación de algún romance.

El hecho de que ninguno de los protagonistas haya hecho declaraciones ha mantenido vivo el rumor, alimentando la curiosidad de fanáticos y medios en ambos continentes. La combinación del perfil deportivo de Pulisic y la creciente fama internacional de Sweeney ha convertido esta especulación en uno de los temas más comentados del cierre de año.

