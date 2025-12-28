La Paz: Transportistas sugieren igualar precios de diésel y gasolina

El sector del transporte interprovincial hacia los Yungas propone una reconfiguración del mercado de hidrocarburos tras la promulgación del Decreto Supremo 5503. La medida busca amortiguar los impactos económicos en las tarifas y en los usuarios finales.

Según el dirigente Milton Quispe, el gremio no rechaza el decreto, pero plantea que el precio del diésel se iguale al de la gasolina. Esta nivelación, aseguran, permitiría una reestructuración técnica de los pasajes, sin afectar a las familias más vulnerables.

“No estamos en contra de la medida, pero se podrían igualar los precios”, señaló Quispe.

La principal preocupación de los transportistas es el efecto inflacionario que genera la diferencia entre ambos combustibles, especialmente en las regiones productoras del norte de La Paz.

“Esta medida afecta más a las familias bolivianas con menos recursos”, advirtió el representante del sector.

El gremio solicitó al Gobierno una revisión integral de la política de precios de hidrocarburos para zonas alejadas, donde el acceso al transporte y los insumos es más costoso y menos regular.

