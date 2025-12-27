Intensa nevada provoca accidentes en la ruta hacia los Yungas

La intensa nevada registrada en la cumbre y tramos de la carretera hacia los Yungas dejó como consecuencia una colisión múltiple en el túnel San Rafael, en la que se vieron involucrados tres vehículos.

El accidente provocó una persona herida, que se trataría de uno de los conductores, según reportó la policía.

En otro incidente vial, ocurrido en Tiahuanacu, una vagoneta Toyota Land Cruiser sufrió una salida de vía con vuelco, dejando un saldo de cinco personas heridas, entre ellas un menor de edad.

Aunque ninguno de estos hechos cobró vidas, las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones, especialmente en la ruta hacia los Yungas, donde la alerta meteorológica por nevadas se mantiene activa.

