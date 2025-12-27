Cristiano Ronaldo ha dado un paso que podría cambiar la historia del fútbol: el delantero portugués se ha ofrecido al Inter de Miami con el objetivo de compartir equipo con Lionel Messi antes de colgar las botas. A sus 40 años, CR7 busca cerrar su carrera cumpliendo un sueño que nunca pudo concretar: jugar junto al astro argentino, según Mundo Deportivo.

Ronaldo estaría dispuesto a aceptar un salario inferior al que percibe actualmente en Al-Nassr, dejando de lado la histórica rivalidad que mantuvo con Messi durante años. Según Mundo Deportivo, la decisión del portugués no se basa únicamente en la admiración hacia el exazulgrana, sino también en motivos personales y profesionales.

Uno de los factores que habría pesado en su decisión es su cansancio de jugar en Arabia Saudí, donde las audiencias de carreras de camellos superan a las de los partidos de fútbol, afectando su reconocimiento público. Además, según Mundo Deportivo, un dermatólogo internacional le recomendó trasladarse a un clima más benigno para su piel, señalando Miami como un lugar ideal.

Ronaldo también valora el aspecto físico: la ciudad estadounidense es un centro neurálgico del ‘body building’ playero, lo que le permitiría mantener su figura y aumentar su popularidad entre los fans. Por otro lado, según Mundo Deportivo, el portugués planea expandir su presencia en la industria audiovisual de Hollywood tras retirarse, y Miami podría ser un trampolín perfecto para sus proyectos cinematográficos.

Finalmente, hay un motivo futbolístico: Ronaldo sigue obsesionado con superar el récord histórico de goles, y jugar junto a Messi le permitiría hacerlo de manera más estratégica, compartiendo lanzamientos de faltas y penaltis y aprovechando las asistencias del argentino, según Mundo Deportivo.

El fichaje podría ser viable gracias a la relación de Ronaldo con David Beckham, presidente del Inter de Miami y antiguo compañero suyo en el Manchester United. Además, el portugués planea abrir un museo en Miami para exponer sus trofeos y colecciones, replicando la experiencia que ya tiene en Madeira y aprovechando la presencia de artistas de renombre en la ciudad.

Si se concreta, la llegada de Cristiano Ronaldo al Inter de Miami no solo supondría un golpe mediático para la MLS, sino también un esperado reencuentro entre dos de los jugadores más icónicos de la historia del fútbol, según Mundo Deportivo.

