Anfield vivió una jornada cargada de sentimientos en la previa del partido entre Liverpool y Wolverhampton por la fecha 18 de la Premier League. Antes del inicio del encuentro, Virgil van Dijk protagonizó un gesto que tocó el corazón de los hinchas al ingresar al campo de juego junto a los hijos de Diogo Jota, fallecido trágicamente el pasado 3 de julio.

El capitán de los Reds permitió que los niños jugaran con él durante algunos minutos en una de las áreas del estadio, mientras su madre observaba visiblemente emocionada desde uno de los costados del campo. Desde las tribunas, los aficionados acompañaron el momento entonando el clásico “You’ll Never Walk Alone”, reforzando el clima de unión y respeto.

El homenaje continuó dentro del estadio cuando, al minuto 20 del partido —número que Jota utilizó tanto en Liverpool como en Wolverhampton— todo Anfield se puso de pie para brindar un prolongado aplauso en memoria del delantero portugués. También hubo gestos de cercanía por parte de los jugadores, como el saludo de Alexis Mac Allister a los niños en el túnel antes de salir al césped.

El encuentro, que terminó con victoria 2-1 para Liverpool, fue el primero entre ambos clubes desde la muerte de Diogo Jota, quien dejó una profunda huella en las dos instituciones. El futbolista, de 28 años, falleció junto a su hermano André Filipe Teixeira da Silva, de 25, en un accidente de tránsito ocurrido en España, cuando el vehículo en el que viajaban se incendió tras salirse de la vía.

Más allá del resultado deportivo, la tarde quedó marcada por el respeto, el recuerdo y la humanidad mostrada en Anfield, con un gesto de Van Dijk que simbolizó el acompañamiento del fútbol a una familia golpeada por la tragedia.

