Caso Odalys: Fiscalía presenta acusación formal por feminicidio contra Joel y sus padres

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que la Fiscalía presentó la acusación formal contra Joel S.P.G., de 26 años, por el delito de feminicidio en contra de su pareja, Odalis Vaquiata, de 27 años.

Asimismo, los padres del imputado, Rudy P.G. y Betty G.Ch., fueron acusados por el delito de feminicidio en grado de complicidad. La Fiscalía solicita la máxima sanción para los tres implicados.

Según el fiscal Torrez, la investigación contó con la recolección de 134 pruebas documentales, que incluyen actas de inspección, informes criminalísticos, registros de llamadas y chats de redes sociales, así como informes de congelamiento de imágenes y reconstrucción del lugar del hecho. Además, se presentaron 32 pruebas testificales que apuntan a la participación directa de los acusados en la desaparición y muerte de la joven madre, ocurrida el 30 de marzo de 2024.

“La evidencia permite sostener que los acusados estuvieron directamente involucrados en la desaparición y muerte de Odalis”, aseguró Torrez.

La Comisión de Fiscales detalló que Joel P. se encuentra plenamente identificado como autor del hecho, aunque el cuerpo de la víctima aún no ha sido localizado. Joel se niega a revelar el paradero de los restos; sin embargo, existen suficientes elementos para afirmar que Odalis se encuentra sin vida.

El fiscal de Delitos Contra la Vida, Carlos Cortez, recordó que la joven desapareció tras un viaje con su pareja al municipio de Tocaña para participar de un festival. Inicialmente, Joel declaró que Odalis se habría bajado del vehículo tras una discusión, versión que fue descartada por la Fiscalía al detectarse inconsistencias en sus declaraciones.

Con relación a los padres de Joel, la Fiscalía indicó que mantuvieron comunicación constante con su hijo y otras personas involucradas, presuntamente para facilitar ayuda durante los hechos.

La investigación continúa para determinar la participación de otros involucrados, mientras la Fiscalía espera que el Tribunal fije la fecha para el inicio del juicio oral.

