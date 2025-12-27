¿Querés ser maestro? Estas son las fechas y requisitos de la convocatoria nacional

El Ministerio de Educación publicó la Resolución Ministerial N.º 0911/2025, aprobando el Reglamento y la Convocatoria para el Proceso de Admisión de Postulantes a las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM) y Unidades Académicas (UA) para la gestión 2026.

Como lo adelantó la Ministra Beatriz García, el proceso de admisión de los bachilleres interesados en formarse como maestros tendrá cambios importantes respecto a gestiones anteriores, puesto que fue diseñado para que funcione de manera ágil, eficiente y transparente, eliminando irregularidades y focos de corrupción de diversa índole. “La transparencia y la meritocracia serán los dos valores que guíen el proceso, ya que todos los postulantes deberán rendir una la prueba académica en igualdad de condiciones y oportunidades”, puntualizó.

El ingreso se definirá en función a las mejores calificaciones, por especialidad y por unidad académica.

El viernes 26 de diciembre de 2026 se publicará la batería de mil preguntas que formarán parte de la Prueba Académica, con sus correspondientes respuestas y bibliografía. De este modo, los aspirantes podrán prepararse para responder correctamente a las preguntas aleatorias expresadas en un examen único e irrepetible para cada postulante.

A fin de habilitarse para la prueba académica, los bachilleres interesados deberán llenar un formulario que estará disponible en el sitio web del Ministerio (https://minedu.gob.bo) desde el 29 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026. El Reglamento recomienda anotar información verídica y fidedigna para que los suscritos no sean descalificados.

Entre el 29 de diciembre y el 5 de enero, los interesados deberán cancelar la suma de Bs. 108 por concepto de derecho a postulación. Están exentos del pago los postulantes propuestos por los Consejos Educativos de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y aquellos seleccionados por las organizaciones de personas con discapacidad.

La prueba académica digital se realizará desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de enero de 2026, desde computadoras que, para el efecto, estarán habilitadas en distintos recintos de todo el país. Los resultados y la Nómina de Admitidos a las ESFM y Unidades Académicas se conocerán el miércoles 04 de febrero de 2026.

