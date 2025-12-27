TSE rechaza hechos de violencia y exhorta a una campaña pacífica rumbo a las subnacionales 2026

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un pronunciamiento oficial en el que rechaza de manera categórica cualquier hecho de violencia registrado durante el desarrollo de la campaña electoral y exhorta a las organizaciones políticas, candidatas y candidatos a llevar adelante un proceso pacífico, responsable y basado en el debate de ideas.

A través de un comunicado difundido este 26 de diciembre, el ente electoral subrayó que la confrontación y las agresiones no tienen cabida en un proceso democrático, y recordó que el respeto a la normativa electoral vigente es una obligación de todos los actores políticos.

“El fortalecimiento de la democracia se construye con la participación pacífica y responsable de las organizaciones políticas y de la ciudadanía”, señala el documento oficial del TSE.

Llamado a respetar la normativa electoral

En ese marco, el Órgano Electoral exhortó a militantes, simpatizantes y candidatos a respetar las reglas establecidas y a evitar cualquier tipo de acción que pueda alterar el normal desarrollo del proceso rumbo a las elecciones subnacionales 2026.

El TSE enfatizó que la campaña debe centrarse en la presentación de propuestas y en el intercambio democrático de ideas, dejando de lado la violencia y los actos de presión.

Momentos de tensión en Santa Cruz

El pronunciamiento del TSE se conoce luego de que se registraran momentos de tensión, discusiones y empujones en inmediaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, durante el último día de inscripción de candidaturas.

El incidente ocurrió cuando el candidato JP Velasco llegó al TED acompañado por seguidores, momento en el que se produjeron cruces verbales entre militantes de las alianzas Libre y Creemos, situación que derivó en empujones entre ambos grupos.

Mira la programación en Red Uno Play