33 fuerzas políticas inscriben a más de 2.700 candidatos en Santa Cruz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz cerró oficialmente el registro de candidaturas para las elecciones subnacionales con la participación de 33 organizaciones políticas. Marco Monasterio, presidente de la entidad, informó que un total de 2.710 ciudadanos se postularon para diversos cargos públicos en la región.

La pugna por los principales mandatos locales registra a 11 candidatos para la Alcaldía cruceña y 10 aspirantes para la Gobernación departamental. "Tenemos un avance del 94% de todas las organizaciones políticas que se presentaron ante el Tribunal", destacó la autoridad electoral tras el cierre del plazo.

El informe técnico detalla la inscripción de 255 candidatos a alcaldes, 2.033 a concejales y 402 postulantes a la Asamblea Legislativa Departamental entre población y territorio. Monasterio precisó que esta jornada concluirán con la recepción de documentos para iniciar el análisis detallado por parte de la Secretaría de Cámara.

El calendario establece que las listas oficiales se publicarán el 09 de enero, habilitando el periodo para presentar demandas de inhabilitación. La asesoría legal del TED revisará minuciosamente cada expediente para garantizar que todos los candidatos cumplan con los requisitos de ley.

Mira la programación en Red Uno Play