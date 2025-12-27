Récord histórico: más de 34.600 candidatos se inscriben para las subnacionales 2026

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que 34.618 candidatos, pertenecientes a 184 organizaciones políticas, se registraron a nivel nacional para participar en las Elecciones Subnacionales 2026, marcando un récord histórico en este proceso electoral.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, destacó que la cifra refleja un alto nivel de interés político de partidos y agrupaciones ciudadanas en los comicios que se celebrarán el 22 de marzo de 2026, cuando la población elegirá gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales.

Morena queda fuera del proceso

Ávila explicó que la organización política Morena no logró subsanar dos observaciones formuladas por el Órgano Electoral dentro del plazo establecido, motivo por el cual quedó inhabilitada para participar en las elecciones subnacionales.

La autoridad electoral precisó que el cumplimiento de los requisitos legales es obligatorio para todas las organizaciones políticas, sin excepción, y forma parte del control establecido en el calendario electoral.

Alta participación política

El número de candidaturas registradas confirma una amplia participación de fuerzas políticas en todo el país y marca el inicio de una etapa clave del proceso electoral, que continuará con la revisión y verificación de la documentación presentada por los postulantes.

El TSE recordó que, una vez concluida esta fase, se publicará la lista oficial de candidatos habilitados e inhabilitados, conforme a los plazos establecidos, dando paso a las siguientes actividades del calendario rumbo a las elecciones subnacionales 2026.

Concluido el proceso de inscripción de candidaturas para las Elecciones Subnacionales 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciará con la revisión de la documentación presentada por más de 34.000 postulantes inscritos en todo el país.

