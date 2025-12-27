TSE inicia la revisión de documentos de postulantes para las subnacionales 2026

Concluido el proceso de inscripción de candidaturas para las Elecciones Subnacionales 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició la revisión de la documentación presentada por más de 32.000 postulantes inscritos en todo el país.

El proceso de verificación se desarrollará durante ocho días, desde el 27 de diciembre hasta el 3 de enero, y estará a cargo de los nueve tribunales electorales departamentales (TED), que revisarán cada postulación correspondiente a más de 5.000 cargos electivos a nivel nacional.

Revisión simultánea en los nueve departamentos

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó que la revisión de los expedientes se realizará de forma simultánea en los nueve departamentos, con el objetivo de verificar que todas las carpetas cumplan con los requisitos legales y formales establecidos en la normativa electoral.

“Debemos revisar las carpetas de 32.600 ciudadanos y ciudadanas. Quienes cumplan con todos los requisitos serán habilitados; aquellos que no, serán inhabilitados”, explicó la autoridad.

Publicación de habilitados e inhabilitados

De acuerdo con el calendario electoral, la lista oficial de candidatos habilitados e inhabilitados será publicada el próximo 5 de enero, una vez concluida la etapa de revisión documental.

Ávila precisó que, tras la publicación de la nómina oficial, se abrirá el periodo de demandas e impugnaciones, tanto para los candidatos que resulten inhabilitados como para aquellos que hayan sido habilitados.

“Se abrirán las demandas de inhabilitación y las impugnaciones, que son las siguientes actividades del calendario electoral”, detalló.

Etapa del proceso electoral

El presidente del TSE remarcó que el calendario electoral avanza sin posibilidad de modificaciones, por lo que esta fase marca una etapa clave del proceso rumbo a las elecciones subnacionales.

En ese marco, el Órgano Electoral reiteró que el cumplimiento de los plazos y requisitos es fundamental para garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral, y subrayó que la confrontación y la violencia no tienen cabida en la democracia, recordando que el respeto a las normas electorales es una obligación de todos los actores políticos.

