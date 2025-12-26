TEMAS DE HOY:
Uno decide

Arranca la campaña: el TSE revisa documentos y publicará habilitados el 5 de enero

Tras el cierre de inscripciones, el Órgano Electoral inició la revisión de más de 32 mil carpetas. La lista de candidatos habilitados e inhabilitados será publicada el 5 de enero.

Silvia Sanchez

26/12/2025 22:55

Imagen captura. Transparencia Electoral
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Concluido el proceso de inscripción de candidaturas para las Elecciones Subnacionales 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de los tribunales electorales departamentales, inició la revisión de la documentación presentada por partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. La lista oficial de candidatos habilitados e inhabilitados será publicada el próximo 5 de enero.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó que el trabajo de revisión se realizará de manera simultánea en los nueve tribunales departamentales del país.

“Desde mañana debemos revisar las carpetas de 32.600 ciudadanos y ciudadanas. Quienes cumplan con todos los requisitos serán habilitados; aquellos que no, serán inhabilitados”, explicó la autoridad.

Ávila señaló que, una vez publicada la nómina oficial, se abrirá el periodo de demandas e impugnaciones, tanto para los candidatos inhabilitados como para quienes resulten habilitados.

“Se abrirán las demandas de inhabilitación y las impugnaciones, que son las siguientes actividades del calendario electoral”, precisó.

El presidente del TSE remarcó que el calendario electoral avanza sin posibilidad de modificaciones y que el proceso entra en una etapa clave.

“Levantamos la bandera a cuadros. No hay retroceso. El calendario se ejecuta sin alteraciones. Entramos en la fase decisiva porque desde ahora los candidatos ya pueden realizar campaña y propaganda electoral”, afirmó.

Asimismo, indicó que ya se encuentran registradas las empresas autorizadas para realizar encuestas, se prevé la realización de debates electorales y se alista la logística para la jornada de votación, incluido el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre).

“El objetivo es que el ciudadano, incluso en el municipio más lejano, pueda conocer el mismo día de la elección, a las 9 de la noche, quién fue elegido alcalde, concejal o gobernador”, concluyó Ávila.

 

 

