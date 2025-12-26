Expertos creen que las subnacionales marcarán un antes y un después

Los analistas políticos Franklin Pareja y Jhonny Nogales realizaron una primera evaluación del proceso de inscripción de candidaturas y del clima político que se vive rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026. Ambos coincidieron en que la amplia participación ciudadana y el elevado número de postulantes reflejan un mayor nivel de confianza en el sistema electoral.

Según los expertos, el actual panorama responde, en gran medida, al ofrecimiento del esquema “50-50” planteado por el Gobierno durante su campaña, una propuesta que busca una redistribución más equitativa de los recursos entre el nivel central y las regiones.

Jhonny Nogales sostuvo que estas elecciones podrían abrir el camino hacia una autonomía real, tal como lo establece la Constitución Política del Estado, algo que —afirmó— no se logró consolidar en los últimos años.

“Este es un cambio fundamental, porque hasta ahora la Constitución pregonaba la autonomía, pero en la práctica teníamos alcaldes y gobernadores elegidos por voto popular que no tenían poder real. Eran simples gestores que debían acudir al nivel central incluso para acceder a recursos”, explicó.

Nogales remarcó que el Estado Unitario concentró históricamente el manejo económico, debilitando a los gobiernos subnacionales, y advirtió que el nuevo escenario exigirá autoridades capacitadas.

“Vamos a caminar hacia una verdadera autonomía y los electores deben tomar conciencia de quiénes van a administrar esos recursos y cómo lo harán. Ojalá no se repita la historia de la ineficiencia y la corrupción”, agregó.

Por su parte, Franklin Pareja coincidió en que la autonomía fue sistemáticamente limitada en los últimos gobiernos y calificó ese período como una etapa de fuerte centralismo.

“Durante casi 20 años el país ha vivido sin vigor autonómico. Tuvimos gobiernos subnacionales tutelados, sofocados y centralizados. No solo no hubo afinidad, hubo desprecio”, sostuvo el analista.

Pareja afirmó que, si se cumple la propuesta del 50-50, el país podría ingresar a una nueva etapa política en los próximos años.

“Si el 50-50 se concreta, hacia 2030 podríamos tener un presidente con poderes más limitados y regiones y municipios con poderes vigorosos. Esta elección es diferente y podría significar el verdadero despegue del régimen autonómico”, concluyó.

