En el marco de los operativos de control realizados por la Policía Boliviana en Oruro, este viernes 20 de febrero se informó sobre la aprehensión de un ciudadano que tenía activado el sello rojo de Interpol por el delito de violación.

La alerta fue reportada en una entidad financiera donde el sujeto intentaba sacar una fuerte cantidad de dinero.

El director nacional de Interpol Bolivia, coronel Pompeo Rigoberto Sánchez, informó sobre este hecho y que el sujeto ahora cumple una detención preventiva hasta que se instale su juicio en la localidad de Caracollo.

“Ha saltado en el sistema de alertas y hemos verificado que él estaba con mandamiento de aprehensión por el delito de violación (…) El juez de la localidad de Caracollo definirá; mientras tanto, ha sido trasladado para que la autoridad jurisdiccional disponga lo que corresponda”, declaró Sánchez.

Tener un sello o notificación roja de Interpol significa que la persona es buscada internacionalmente para su localización y detención provisional con fines de extradición o cumplimiento de una condena por delitos graves.

