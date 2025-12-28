Diputado Alejandro Reyes cuestiona incidentes en el TED de Santa Cruz durante inscripción de candidaturas

El diputado Alejandro Reyes, representante de Alianza Libre, manifestó su preocupación por los incidentes registrados en el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz durante el último día de inscripción de candidatos.

"Es una pena que se den este tipo de confrontaciones en puertas del Tribunal Departamental de Santa Cruz, entre seguidores de Camacho y de JP Velasco", señaló Reyes, enfatizando la necesidad de mantener la calma y el orden en estos espacios.

El conflicto se desató cuando el candidato JP Velasco llegó al TED acompañado por sus seguidores para presentar su postulación. En ese momento, militantes de las alianzas LIBRE y CREEMOS comenzaron a protagonizar cruces verbales que rápidamente escalaron a empujones entre ambos grupos.

Asimismo, el legislador indicó que los tribunales, tanto departamentales como a nivel nacional, deben garantizar que no se produzcan encontrones entre personas que representan distintas facciones o partidos políticos.

"No es posible que se siga presentando listas a última hora generando este tipo de convulsión. Necesitamos mayor organización de parte de los tribunales departamentales", añadió.

Reyes concluyó su mensaje haciendo un llamado a la responsabilidad y a la planificación, para evitar conflictos en futuros procesos electorales.

