Escenario electoral paceño se tensiona con nuevas candidaturas

El escenario electoral paceño comienza a polarizarse tras la ratificación de varias candidaturas rumbo a las elecciones subnacionales, entre ellas la del actual alcalde Iván Arias y el lanzamiento de Javier Iturralde, candidato de Alianza Social Patriótica, quien plantea una ambiciosa propuesta económica para la ciudad.

Iván Arias confirmó su postulación y destacó su gestión municipal en contextos adversos, así como los acuerdos alcanzados con sectores sociales y gremiales.“Ya no solamente presentamos nuestra candidatura a la Alcaldía de La Paz, sino también a la de El Alto y la Gobernación”, manifestó, al remarcar que su propuesta se sustenta en la experiencia de gobernar en medio de crisis económicas y sociales.

Por su parte, Javier Iturralde irrumpe en la contienda con un discurso centrado en la reactivación económica y la generación de empleo. El candidato de Alianza Social Patriótica anunció un plan que contempla una inversión anual de 1.650 millones de dólares, con el objetivo de dinamizar la economía local.

“Proponemos tres pilares para La Paz: reingeniería administrativa, facilitar el emprendimiento y la asociación público-privada para crear 35 mil empleos cada año”, afirmó Iturralde, al señalar que su plan apunta a una transformación profunda de la gestión municipal.

El candidato opositor también hizo énfasis en la necesidad de simplificar trámites, incentivar la apertura de nuevas empresas y promover alianzas estratégicas entre el sector público y privado como motor de desarrollo.

