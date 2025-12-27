Gonzalo Moreno vuelve a la arena política con una promesa clave: “¡Que Camiri deje de perder población!”

De la mano de la sigla política PATRIA, el exalcalde de Camiri Gonzalo Moreno busca retornar a la administración municipal luego de más de 11 años, tras haber ejercido el cargo entre 2010 y 2014.

Entre sus principales propuestas destaca la necesidad de frenar la migración, un fenómeno que —según afirma— se ha intensificado en los últimos años y ha impactado directamente en la población del municipio, ubicado en una región fronteriza del país.

“Estamos en esta lucha por volver y trabajar por nuestro pueblo, que hoy más que nunca lo necesita. Tenemos una crisis migratoria: en el último censo Camiri ha reducido más de 1.500 habitantes, lo que representa un porcentaje muy alto. Por eso debemos aplicar políticas públicas para frenar esta migración y devolverle el desarrollo que espera nuestra gente”, afirmó Moreno en entrevista con Que No Me Pierda.

El exburgomaestre recordó que durante su anterior gestión se implementaron planes de generación de empleo y administración eficiente, y aseguró que esa experiencia será clave para una eventual nueva etapa al frente del municipio.

Moreno también subrayó la importancia de trabajar de manera coordinada con el Gobierno central y la Gobernación para impulsar proyectos que reactiven la economía local.

“Hace 11 años emprendimos el desarrollo de nuestro pueblo, pero en este tiempo Camiri se ha quedado estancada. Hay falta de obras, de infraestructura, problemas en educación y salud. El municipio se ha paralizado y ahora es momento de aplicar nuevas políticas, primero ordenar la casa y luego avanzar con una alianza estratégica con el Gobierno, en la línea del presidente, y con apoyo de la Gobernación”, sostuvo.

Asimismo, lamentó el crecimiento de la migración hacia países como Chile, Brasil y Argentina, y remarcó que su plan apunta a generar oportunidades laborales que permitan a las familias quedarse en su región.

Como uno de los proyectos centrales, Moreno planteó la creación de un parque industrial para dinamizar la economía local.

“Queremos implementar un parque industrial con apoyo del Gobierno y de la Gobernación, para promover el asentamiento de industrias en Camiri, generar actividad privada y crear empleos tanto públicos como privados”, concluyó.

