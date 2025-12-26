TSE informa que hasta el mediodía se inscribieron 15.890 candidatos para las elecciones subnacionales 2026

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que hasta el mediodía de este viernes se registró la inscripción de 15.890 candidaturas a nivel nacional, en el marco del proceso electoral rumbo a las elecciones subnacionales de marzo de 2026.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que el número de postulantes se incrementó de manera significativa en las últimas horas, tomando en cuenta que hace apenas dos días se contabilizaban cerca de 1.800 candidatos inscritos.

“Hace dos días registrábamos alrededor de 1.800 candidaturas. Hace unos 10 minutos realizamos un nuevo corte y tenemos 15.890 candidaturas inscritas. Seguramente, hasta llegar a las 23:59, este número va a seguir creciendo”, manifestó Ávila.

Ámbito municipal

Del total de candidaturas registradas, 1.397 corresponden a postulaciones para alcaldes, considerando que el país cuenta con 342 municipios, lo que evidencia que en varias localidades existen dos o más candidatos en competencia.

En cuanto a los concejales municipales, el TSE reportó la inscripción de:

6.369 concejales titulares

6.367 concejales suplentes

Ámbito departamental

A nivel departamental, el registro oficial hasta el mediodía detalla:

53 candidatos a gobernadores

14 candidatos a vicegobernadores

Asimismo, para las asambleas legislativas departamentales, se inscribieron:

468 asambleístas departamentales titulares

466 asambleístas suplentes por territorio

280 asambleístas por población titulares

280 asambleístas por población suplentes

En total, el proceso de inscripción involucra a 135 organizaciones políticas, entre partidos, alianzas y agrupaciones ciudadanas, que participan en los distintos niveles de gobierno subnacional.

Desde el TSE se informó que el proceso de verificación de requisitos y revisión de documentación continuará una vez cerrado el plazo de inscripción, conforme al calendario electoral vigente, que establece la posterior publicación de listas de candidatos habilitados e inhabilitados.

Mira la programación en Red Uno Play