Manuel Saavedra llega al TED para inscribir su candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz

En el último día habilitado para la inscripción de candidaturas, Manuel Saavedra llegó este viernes al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz para registrar oficialmente su postulación a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, de cara a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, representando a su agrupación política VOS.

Saavedra afirmó que su proyecto municipal apuesta por la renovación política, la inclusión y un gobierno cercano a la gente, acompañado de una lista de concejales que refleja la diversidad social y generacional de la ciudad.

“Tenemos una lista de concejales que representan la Santa Cruz en la que vivimos: inclusiva, con jóvenes que tienen sueños, personas que llegaron desde otros departamentos buscando tiempos mejores y que los encontraron aquí, y profesionales que hoy encuentran un espacio en nuestro proyecto”, manifestó.

El exconcejal sostuvo que su propuesta apunta a conformar un Concejo Municipal sólido y representativo, capaz de responder a las necesidades reales de la población cruceña.

“La Santa Cruz que conocemos está muy bien representada en el Concejo Municipal. Vamos a tener un Concejo de lujo, que represente bien a nuestra ciudad”, afirmó.

Saavedra también explicó que su agrupación política decidió no participar en la Gobernación, concentrando todos sus esfuerzos en el ámbito municipal, especialmente en el área metropolitana.

“Tenemos candidaturas en municipios muy importantes. No estamos participando en la Gobernación porque nuestro proyecto es municipal y metropolitano; ahí es donde vamos a enfocar nuestro trabajo”, señaló.

El candidato remarcó que más allá del número de postulaciones, lo fundamental es la calidad y el compromiso de quienes integran su proyecto político.

“No importa cuántos candidatos tengamos, sino quiénes son, qué representan y cómo conectan con las necesidades de los ciudadanos. Vendrán tiempos mejores para todos los cruceños”, expresó.

Finalmente, Saavedra aseguró que su propuesta busca construir un gobierno municipal que solucione problemas y no intimide a la población.

“Estamos iniciando un nuevo tiempo, con un gran desafío y un nuevo equipo. Queremos un Gobierno municipal cercano a la gente, que solucione y no extorsione, donde el ciudadano no tenga miedo de un funcionario municipal, sino confianza. Tenemos un proyecto ambicioso para que Santa Cruz tenga la ciudad que quiere”, concluyó.

Cabe recordar que Manuel Saavedra presentó su renuncia al Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra para habilitar su candidatura, en cumplimiento de la normativa electoral vigente. Hoy vence el plazo oficial establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la inscripción de candidaturas.

