Manuel Saavedra consolida alianza con la agrupación ciudadana 'Avanza'

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, Manuel Saavedra, llegó la noche de este martes hasta la zona de la Tres Pasos al Frente, Quinto Anillo, donde oficializó su adhesión con la agrupación ciudadana Avanza, en un acto que reunió a simpatizantes y dirigentes políticos.

Saavedra agradeció el respaldo recibido y aseguró que la ciudad necesita iniciar un nuevo ciclo político.

“La Santa Cruz que soñamos y que merecemos se construye entre todos. Hay que ir paso a paso hacia el 22 de marzo para consolidar un nuevo ciclo”, afirmó.

El candidato sostuvo que su propuesta apunta a dejar atrás gestiones marcadas por la corrupción y la ineficiencia, apostando por un gobierno municipal basado en la decencia y la transparencia.

“Se abre otro ciclo en el que la transparencia va a ser central, con un gobierno cercano a la gente que soluciona y atiende las necesidades urgentes de nuestra ciudad”, señaló.

Saavedra también remarcó que su trabajo previo en los distritos le permitió conocer de cerca las principales demandas de los vecinos. Indicó que, en esta nueva etapa, el enfoque estará en proponer soluciones concretas sin dejar de escuchar a la ciudadanía.

Mira la programación en Red Uno Play