Pequeño, pero gigante en talento: el niño platillero que enamora en Oruro

Cuando el Carnaval comienza a latir en Bolivia, las bandas de música se roban el protagonismo… y esta vez, el corazón de la fiesta lo marcó un niño. En Oruro, un pequeño integrante de una reconocida banda musical se volvió viral en redes sociales por su energía, carisma y amor por la música.

El niño forma parte de la banda junto a su familia y, desde la primera fila, toca los platillos con una pasión que sorprendió a todos. Su presentación no pasó desapercibida: ejecuta la coreografía completa, marca los tiempos con precisión y hasta coloca los platillos en el suelo, como todo un profesional.

Ritmo, ternura y tradición

Aunque en medio del recorrido tuvo algunas dificultades con su casco, nada lo detuvo. Siguió bailando, sonriendo y tocando, contagiando alegría al público y demostrando que el amor por la música no tiene edad.

Las imágenes del pequeño platillero circularon rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron su entusiasmo, disciplina y el orgullo de ver cómo la tradición se hereda y se vive desde la infancia.

Oruro ya vibra con el Carnaval

Bolivia ya respira fiesta, y Oruro se prepara para uno de los momentos más esperados del año: la Majestuosa Entrada Folklórica en honor a la Mamita del Socavón, una celebración que reúne a miles de danzarines, músicos y visitantes del país y del mundo.

Entre tanto brillo y devoción, este pequeño músico nos recuerda que el Carnaval también se construye con sueños, familia y pasión desde los primeros pasos.

