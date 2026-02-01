Descubrió la infidelidad de su esposa con un médico y el conflicto terminó a balazos

Un episodio de extrema violencia sacudió al estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, luego de que un policía militar descubriera que su esposa mantenía una relación extramarital con un médico. El conflicto escaló hasta un enfrentamiento armado en una embarcación, dejando a ambos hombres gravemente heridos.

De acuerdo con reportes de medios locales, el hecho se desató luego de que el efectivo policial revelara la infidelidad a la esposa del médico, lo que provocó un escándalo personal y familiar que fue creciendo con el paso de los días.

El médico, identificado como Caio, director de una unidad hospitalaria, acusó al policía de haber “destruido” su familia, generándose una relación marcada por amenazas y hostilidad.

El ataque en el yate

Según el parte policial, el jueves por la mañana, Dyenifer, enfermera y expareja del médico, viajaba junto a su actual pareja, el policía militar Régis Fabiano Klein Berg, a bordo de una embarcación que conecta Río Grande con São José do Norte.

En ese trayecto, el médico los interceptó y atacó al efectivo con un cuchillo, provocándole una herida en el cuello. En medio del forcejeo y al intentar defenderse, el policía utilizó su arma reglamentaria y efectuó un disparo que impactó en la pierna del agresor.

Ambos hombres fueron trasladados a centros médicos, donde permanecen bajo observación.

Denuncias previas por acoso y violencia

Dyenifer declaró ante las autoridades que mantuvo una relación con el médico durante aproximadamente tres meses, la cual terminó cuando descubrió que él estaba casado. Desde entonces, aseguró haber sido víctima de hostigamiento, amenazas y persecuciones constantes.

Según su testimonio, el médico la habría acosado tanto en su lugar de trabajo —el Hospital de São José do Norte— como mediante mensajes de WhatsApp. Además, denunció daños en su vehículo, coerción y que, en una ocasión, fue retenida contra su voluntad dentro de una habitación del hospital.

La enfermera solicitó medidas de protección urgentes contra el director del hospital y pidió que las restricciones se extiendan también a su actual pareja. Asimismo, anunció que iniciará acciones legales contra el médico.

La investigación quedó en manos de la Justicia brasileña, que deberá establecer las responsabilidades penales y determinar si el uso del arma de fuego estuvo justificado.

