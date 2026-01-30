Un insólito y viral momento se vivió en el Aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta, en Chile, cuando un hombre en evidente estado de ebriedad simuló caer por las escaleras luego de que se le impidiera abordar un vuelo por encontrarse alcoholizado.

El hecho ocurrió la tarde del jueves 29 de enero, cuando el pasajero protagonizó un altercado con funcionarios del aeropuerto y personal de Carabineros que realizaban el control correspondiente. En medio de la discusión, el sujeto decidió arrojarse al suelo fingiendo una caída, generando sorpresa y risas entre los viajeros.

Varios pasajeros grabaron el momento, que rápidamente se difundió en redes sociales. En uno de los registros se escucha a una mujer comentar: “Es como cuando van a encerrar delincuentes y se siguen pegando”, frase que terminó por viralizar aún más el video.

Según informó Carabineros, el hombre fue detenido por el delito de amenazas, tras alterar el orden público dentro del recinto aeroportuario.

El episodio causó tal revuelo que incluso fue portada de Las Últimas Noticias y dio pie a una avalancha de memes, donde los usuarios recrearon la escena en playas, oficinas públicas e incluso en filas para sacar licencia de conducir.

