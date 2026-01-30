Ya rige el salario mínimo de Bs 3.300: ¿a quiénes aplica y desde cuándo deben pagarlo?

El Salario Mínimo Nacional (SMN) en Bolivia fue fijado oficialmente en Bs 3.300, con vigencia retroactiva desde el 1 de enero de 2026, según establece el Decreto Supremo 5516 y su reglamentación mediante la Resolución Ministerial 088/26, aprobada por el Ministerio de Trabajo.

El incremento representa una suba del 20% respecto a la gestión 2025 y es de aplicación obligatoria tanto para el sector público como para el privado. Su cumplimiento será fiscalizado mediante la Oficina Virtual de Trámites (OVT).

¿Desde cuándo debe pagarse?

Aunque la resolución fue emitida en enero, la norma establece efecto retroactivo al 1 de enero de 2026, por lo que los empleadores deben pagar las diferencias acumuladas si corresponde.

Las 5 claves del nuevo salario mínimo de Bs 3.300

1️⃣ Es obligatorio y rige desde enero 2026

El Salario Mínimo Nacional fue fijado en Bs 3.300 y debe pagarse con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, tanto en el sector público como privado. No es opcional ni negociable.

2️⃣ Nadie puede ganar menos de Bs 3.300

Todo trabajador cuyo salario básico sea inferior debe ser nivelado de forma inmediata a este monto. En el caso de jornadas parciales, el pago será proporcional a las horas trabajadas.

3️⃣ No se puede “compensar” el aumento

La norma prohíbe reducir bonos, beneficios o derechos laborales para neutralizar el incremento. Cualquier intento de simulación o reestructuración será observado y sancionado.

4️⃣ No es un aumento general para todos

El incremento no se aplica automáticamente a quienes ya ganan más de Bs 3.300. Solo es obligatorio para salarios que estén por debajo del nuevo mínimo.

5️⃣ El pago será controlado y fiscalizado

Las empresas deben presentar una planilla complementaria ante el Ministerio de Trabajo, que tendrá carácter de declaración jurada. La autoridad laboral realizará controles y sanciones en caso de incumplimiento.

A continuación, puedes revisar la reglamentación emitida por el Ministerio de Trabajo:

